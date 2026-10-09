Ecco il doppio colpo clamoroso che prepara il Milan...

Il Milan prepara un nuovo assalto al mercato di gennaio con due obiettivi precisi, secondo La Gazzetta dello Sport: Gonçalo Inácio per rinforzare la difesa ed Endrick per aggiungere qualità e soluzioni al reparto offensivo. La dirigenza rossonera vuole consegnare a Rúben Amorim una rosa più completa, con l’ambizione di tornare stabilmente in Champions League e giocarsi le proprie chance per un trofeo già in questa stagione. Le trattative estive non sono finite nel dimenticatoio: potrebbero semplicemente essere rinviate alla prossima finestra.

La priorità è il centrale portoghese dello Sporting Lisbona, 25 anni, già allenato da Amorim e considerato un profilo ideale per impostare l’azione dal basso. Il Milan aveva presentato in estate un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, senza arrivare alla fumata bianca. Il club lusitano chiedeva prima di individuare un sostituto adeguato, ma a gennaio lo scenario potrebbe cambiare. Inácio, diventato capitano dopo l’addio di Hjulmand, non esclude una nuova esperienza e guarda con interesse alla Serie A. Resta da capire se lo Sporting sarà disposto a privarsene subito o preferirà aspettare la prossima estate.

Sul fronte offensivo, il nome caldo è quello di Endrick. Il brasiliano, oggi al Real Madrid, fatica a trovare spazio e vorrebbe giocare con maggiore continuità. La formula più realistica resta il prestito, eventualmente accompagnato da un’opzione d’acquisto elevata e da una clausola di riacquisto in favore degli spagnoli. Una soluzione che permetterebbe al Milan di valutare il giocatore senza impegnarsi immediatamente in un investimento definitivo. A favorire il dialogo con il Real potrebbero essere anche i rapporti tra Gerry Cardinale e Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi dell’attaccante. Sul brasiliano resta però viva la concorrenza, a partire dalla Roma. Il mercato invernale aprirà ufficialmente a gennaio, ma il lavoro è già cominciato: il Milan vuole farsi trovare pronto per correggere le lacune della rosa e dare nuovo slancio al progetto di Amorim.