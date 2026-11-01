Milan, Cardinale si commuove dopo il derby vinto con l'Inter: "Mi vengono le lacrime agli occhi"

La vittoria per 3-1 nel derby contro l'Inter ha regalato a Gerry Cardinale, proprietario del Milan, una serata indimenticabile. Visibilmente emozionato, il numero uno di RedBird ha seguito da vicino la squadra, dimostrando quanto creda nel nuovo progetto rossonero, dopo le delusioni della passata stagione e la mancata qualificazione in Champions League.

Intervistato da Telelombardia al termine della partita, Cardinale non ha nascosto la propria commozione: "È la serata migliore", ha dichiarato con gli occhi lucidi, aggiungendo: "Sono dei vincenti. Mi vengono le lacrime agli occhi. È fantastico, amico. La serata migliore… da qui costruiremo il nostro futuro".

Quest'anno Cardinale ha deciso di essere molto più presente nelle scelte societarie, intervenendo direttamente nella costruzione della squadra, dalla nomina dell'allenatore Amorim alle operazioni di mercato. Tra gli acquisti più significativi figurano Gonçalo Ramos e Diego Moreira, protagonista proprio nel derby. L'obiettivo è puntare su giocatori capaci di fare la differenza e, allo stesso tempo, rappresentare investimenti importanti per il futuro.

A Sky, il proprietario rossonero ha ribadito la volontà di continuare a essere protagonista: "Vogliamo essere attivi. Anch'io sarò qui per tanto tempo e voglio, e vorrò sempre, essere attivo in ogni finestra di mercato".

Infine, Cardinale ha sottolineato l'importanza dell'unità e della resilienza, soprattutto dopo un periodo complicato caratterizzato da infortuni e impegni ravvicinati: "Se restiamo uniti e ci sosteniamo a vicenda, vinceremo". Il derby rappresenta così un punto di partenza per costruire il futuro del Milan.