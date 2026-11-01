Libero logo
Abbonamento Digitale

"Io da 20 anni i voti me li conquisto": Renzi prende a sberle Conte, rissa a sinistra

domenica 1 novembre 2026
"Io da 20 anni i voti me li conquisto": Renzi prende a sberle Conte, rissa a sinistra

2' di lettura

Altissima tensione nel campo largo. Tra Renzi e Conte finisce in rissa. L'ex premier non usa giri di parole e parla delle stilettate di Giuseppi che non lo gradisce tanto nella coalizione progressista: "Questa polemica - risponde Renzi - sta diventando stucchevole per gli addetti ai lavori, figuriamoci per i cittadini. Io non sarò candidato nel listino di maggioranza per mia scelta: l'ho detto sei mesi fa, non ieri. Se tornerò in Parlamento, lo farò con i miei voti, non con l'aiutino dei 5 Stelle o del Pd. Sono eletto ininterrottamente da oltre vent'anni prendendo voti, non scroccando passaggi. E a differenza di chi è arrivato alla politica tardi, entrando direttamente nelle stanze del potere, conosco il valore della militanza: si fa politica per un ideale non per fare il ministro".

"Non chiedo nulla agli alleati: offro però il mio impegno per mandare a casa Giorgia Meloni, Salvini, Tajani e tutto il cucuzzaro", aggiunge. Quanto, poi, alla richiesta di Conte di una legge sul conflitto di interessi proprio nei suoi riguardi, il leader di Iv ricorda che "in Senato c'è una mia proposta: chi fa il parlamentare, non fa altro. Purtroppo ho contro molti colleghi, a cominciare dagli avvocati d'affari. Se Conte vuol dare una mano potrebbe firmare questa legge che vale per tutti anziché riesumare leggi ad personam contro di me. A me va bene qualsiasi regola purché valga per tutti. E non solo contro un singolo". Chiedendo unità, quella che è mancata nel 2022, Renzi sottolinea l'esigenza di "bloccare il disegno di Giorgia Meloni" come "dovere morale, soprattutto pensando alle Presidenziali del 2028". Nulla da eccepire in punta di Costituzione sulle eventuali mire di Meloni sul Colle: "Tutto perfettamente legittimo. Ma anche molto pericoloso conoscendo lo scarso senso istituzionale di questa destra sovranista e antieuropea. Non è solo un problema di Palazzo Chigi: vincendo le elezioni a maggio Meloni si assicurerebbe il Quirinale e in prospettiva — conoscendola — metterebbe le mani sulla Corte costituzionale grazie ai 5 membri nominanti dal Colle. Se la sinistra si divide la destra prende tutto e l'intero sistema istituzionale per la prima volta diventa dipendente da una sola leader politica".

tag
matteo renzi
giuseppe conte

Il campo scricchiola Giuseppe Conte riesuma il reddito di cittadinanza, poi la frecciata a Schlein: show grillino sul Nove

Campo largo nel caos Conte, "se ne deve assumere la responsabilità": Schlein con le spalle al muro

L'annuncio Campo largo, programma e primarie: dopo il caos, ecco le date

ti potrebbero interessare

Futuro Nazionale perde pezzi, la "Lista per Frosinone" lascia Vannacci: "La città viene prima di tutto"

Futuro Nazionale perde pezzi, la "Lista per Frosinone" lascia Vannacci: "La città viene prima di tutto"

Giorgia Meloni sull'ipotesi-Quirinale zittisce la sinistra: "Perché deve fare scandalo?!"

Giorgia Meloni sull'ipotesi-Quirinale zittisce la sinistra: "Perché deve fare scandalo?!"

Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

Sondaggio-Ghisleri, è slavina a sinistra: il partito (tra i big) fanalino di coda

Potere al Popolo si scaglia contro il Pd: "Allora giochiamo". Attenzione a queste foto, imbarazzo per i dem

Potere al Popolo si scaglia contro il Pd: "Allora giochiamo". Attenzione a queste foto, imbarazzo per i dem