Alla vigilia del Gran Premio del Qatar di F.1 (oggi ore 14 e 18 le prime libere, diretta Sky. Domani ore 19 le qualifiche, diretta Sky e in differita alle 21.30 su TV8 e domenica la gara ore 17, diretta Sky e in differita alle 21.30 su TV8), Charles Leclerc torna sul rapporto con Lewis Hamilton e soprattutto sul contatto tra le due Ferrari a Las Vegas. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulle regole d’ingaggio all’interno della scuderia di Maranello e che ha spinto anche il team principal Fred Vasseur a intervenire.

Il monegasco riconosce la posizione del suo dirigente: «Sapevo qual era la posizione di Fred e, da pilota, la devo accettare. Siamo due piloti forti che vogliono arrivare l’uno davanti all’altro. La cosa più importante ora è trovare una soluzione con Lewis per evitare il più possibile altri problemi», ha spiegato Leclerc.

Il ferrarista si è poi assunto le proprie responsabilità per quanto accaduto negli Stati Uniti. «Sono d’accordo con Vasseur sul fatto che due Ferrari non possano toccarsi. Io e Lewis abbiamo già parlato per trovare una soluzione e credo che il nostro rapporto fuori dalla pista sia molto forte». Lo stesso Hamilton ha confermato poi di aver parlato con Leclerc. «Non vogliamo che si ripeta quello che è successo lo scorso weekend, l’importante è che ci sia comunicazione. Io e Charles abbiamo parlato e credo che da ora in avanti le cose andranno bene».