L’infortunio al ginocchio rischia di presentare a Jannik Sinner un conto da quasi 25 milioni di euro. La lunga assenza dalle competizioni, cominciata dopo Wimbledon e destinata a proseguire almeno fino alla primavera del 2027, non pesa soltanto sul calendario sportivo dell’altoatesino. Tra premi mancati, bonus Atp e ingaggi delle esibizioni, il danno economico potrebbe diventare particolarmente consistente. Una beffa ulteriore per il numero due del mondo, costretto a fermarsi proprio dopo una stagione ricca di successi.

La voce più pesante riguarda il Bonus Pool dell’Atp, il sistema di premi riservato ai migliori giocatori della stagione nei Masters 1000. Sinner aveva conquistato cinque tornei consecutivi, ma le assenze a Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi gli hanno fatto perdere ogni possibilità di incassare il bonus. Una cifra stimata intorno ai 4-4,5 milioni di euro. A pesare sono anche i mancati introiti delle Atp Finals di Torino, dove avrebbe potuto aggiungere altri milioni al proprio bilancio, e del Six Kings Slam, esibizione che mette in palio fino a 6 milioni per il vincitore. Il conto non si ferma al 2026. L’operazione al ginocchio destro, effettuata in Finlandia, comporterà anche la rinuncia agli Australian Open e, con ogni probabilità, ai tornei di Indian Wells e Miami. Due appuntamenti nei quali Sinner aveva raccolto risultati importanti nella scorsa stagione. Soltanto nella prima parte del 2027 il mancato guadagno potrebbe oscillare tra i 5 e gli 8 milioni.

Nel complesso, tra la seconda metà del 2026 e i primi mesi del prossimo anno, il mancato incasso potrebbe avvicinarsi ai 25 milioni di euro. Si tratta di premi e guadagni potenziali, non di denaro già perso: gli accordi commerciali con gli sponsor, infatti, restano separati dai risultati ottenuti sul campo. Intanto c’è anche una curiosità legata al Six Kings Slam: con il forfait di Sinner, Learner Tien potrebbe tornare in corsa per un posto, dopo essere stato inizialmente indicato tra i possibili sostituti e poi escluso dal rinvio del torneo.