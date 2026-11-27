Il calcio brasiliano e non solo piange Juary Jorge dos Santos Filho. Si è spento a 67 anni, a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, l’ex attaccante che in Italia, nella prima metà degli anni Ottanta, ha vestito le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese. Secondo quanto riporta “Globoesporte” Juary, che lavorava come autista per una piattaforma di trasporto privato, lottava contro la depressione ed è deceduto a causa di complicazioni legate a un tumore alla colonna vertebrale e alla prostata.

L’ex attaccante ha legato la sua carriera soprattutto al Santos: è stato infatti il Peixe a diramare in una nota la notizia della sua scomparsa. Arrivato nel club a soli 14 anni, con la maglia bianconera ha collezionato 229 presenze e 101 gol, conquistando il titolo paulista nel 1978. Sbarcato in Europa, dopo l’esperienza in serie A si trasferì al Porto con cui vinse la Coppa dei Campioni nel 1987 con tanto di gol decisivo nella finale vinta per 2-1 sul Bayern Monaco. Ma è all’Italia che la sua storia si intreccia maggiormente, per motivi non solo sportivi. Diventato celebre per le sue esultanze con danza intorno alla bandierina del calcio d’angolo dopo i suoi gol, il brasiliano è stato anche uno dei primi giocatori di colore a sbarcare in Serie A dopo la riapertura delle frontiere, nel 1980. E non mancarono gli episodi spiacevoli di razzismo dei tifosi nei suoi confronti.

Fra le note di cordoglio spiccano, ovviamente, quelle di Inter e Avellino. I nerazzurri esprimono “la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari”: Juary approdò all’Inter nel 1982, disputando una sola stagione: 21 presenze e 2 gol in campionato, una rete in Coppa Italia e una in Coppa Uefa. Chiuse con 36 presenze complessive e 4 reti. La società irpina definisce l’ex attaccante “uno dei simboli del club biancoverde avendo collezionato in serie A con l’Avellino 34 presenze e 13 gol, contribuendo a due salvezze nelle stagioni 1980/81 e 1981/82” ed esprime “sincero cordoglio alla famiglia dell’ex calciatore ed allenatore brasiliano”.