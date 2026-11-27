La Juventus comincia malissimo, ma rimonta e batte i ciprioti dell’Omonia. Il 4-1 dell’Allianz Stadium conferma la tendenza di questa prima parte di stagione, che vede la Signora vivere un rendimento a due facce: singhiozzante in Serie A, vincente in Europa League. E se in campionato la classifica non è certamente positiva - con il sesto posto già a ben 11 punti dalla vetta occupata dalla Lazio - in Europa la Juventus viaggia a 13 punti, perfettamente in linea con il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Una gara, si diceva, approcciata male dalla formazione di Spalletti, tradita probabilmente dalla convinzione di essere superiore all’avversaria. L’Omonia, però, gioca bene e sblocca la partita al 15’: Tankovic calcia dalla bandierina, il portiere bianconero Neto esce a vuoto e Satka segna di testa dal secondo palo. Il gol subito non fa altro che peggiorare la situazione, dato che gli ospiti prendono coraggio, i padroni di casa si spaventano e i tifosi cominciano a contestare. Serve un episodio che cambi la partita e ad accendere la luce è Cambiaso, autore di una pessimo inizio di stagione ma protagonista di un gol bellissimo contro l’Omonia, con una conclusione a girare dalla lunga distanza che si insacca proprio all’incrocio dei pali.

Il gol cambia la partita e i bianconeri impiegano poco a ribaltare il risultato: Gatti è protagonista di un recupero alto su Andreou, Conceicao trova Ekhator, il quale segna il suo primo gol in bianconero. Nella ripresa allarga il gap il gol di uno scatenato Conceicao, prima della perla di Boga che chiude la partita. Per la Juventus, comunque, non c’è tempo per festeggiare: domenica è in programma la partitissima sul campo del Como. Il prossimo impegno in Europa League sarà, invece, il 10 dicembre, sul campo dell’Hapoel Beer Sheva.