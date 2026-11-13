Il Commendator Antonelli

Il Titano è una divinità e San Marino gli ha dedicato la rocca principale. Ma Kimi Antonelli, con i suoi 172 centimetri di altezza, lì è stato ieri il vero gigante in una giornata di pensieri e parole, felici ma anche riflessive.Lassù, dove ha la sua residenza abituale, il campione del mondo di Formula 1 con capelli tricolore («Avrei voluto metterci anche il rosso e il blu del mio Bologna...») si è raccontato da titolato più giovane di sempre, tradendo estasi ma anche stanchezza. Sono difatti ore frenetiche per Kimi che, nel prossimi giorni, ha in agenda anche un incontro con il Presidente Sergio Mattarella e vorrebbe tanto riposarsi e stare un po’ con gli amici e la famiglia. In conferenze stampa oceaniche come quella di ieri le domande banali, poi, si sprecano, le risposte al miele anche. Occorre quindi leggere sempre fra le righe e il candore di Kimi non è riuscito a nascondere del tutto ciò che veramente pensa. Soprattutto sul 2027: «Sono superstizioso, e molto. Ma dico che McLaren e Ferrari sono sempre lì, duellare anche con Hamilton sarà bello eppure temo soprattutto la Red Bull e Verstappen». Come dire: Max ora mi abbraccia, mi sorride ma il prossimo anno farà di tutto per battermi.

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La Ferrari - ha citato Hamilton e non il Leclerc gelosetto di questo 20enne già iridato - in cuor suo sa che non è un problema con tutti i casini interni che ha fra piloti e Vasseur. Altro passaggio indicativo di Antonelli, ieri: «In Cina ho vinto il primo GP di Formula 1, in Brasile ho avuto la certezza ma il titolo l’avevo conquistato a Monza». Ovvero quando ha fatto il suo capolavoro, partendo ultimo e arrivando primo. Aveva già annusato tutto, da vero numero 1. Avere 20 anni come li ha Kimi non gli ha impedito, però, di tornare anche ai giorni bui, quelli del 2025 quando non finiva una gara e Toto Wolff lo difese a denti stretti dai vertici Mercedes che ne volevano il licenziamento: «L’esperienza dei momenti difficili mi ha fatto crescere.

Quest’anno sono stato più consapevole, più rilassato e sicuro». Quindi, un campione vero. Un Prost più che un Senna, pur suo idolo. La parte restante dell’incontro con la stampa si è dispiegata rilassante e banalotta con dediche alla famiglia e una precisazione su Sinner: «È mio amico ed è bello essere supportato da uno come Jannik. Avevamo organizzato una giornata in kart insieme ma io rilancio: se ce la fa, andiamo in pista con una GT3! Altro che kart». Altra precisazione sull’altro amico che Kimi ha in MotoGp, Marco Bezzecchi: «Ha fatto una grande stagione, contro Marquez non è stato facile ma il prossimo anno vincerà lui!».Sempre leggendo fra le righe delle sue parole, la conclusione è quasi un avvertimento per tutti: «Io cerco di essere sempre me stesso ma in pista cambio completamente. Fuori sono solare ma se parliamo di Formula 1 voglio portare energia positiva nel team. In macchina l’obiettivo è solo vincere ed essere il migliore. Ho 20 anni e la mia idea è quella che quest’anno abbiamo solo aperto un ciclo, in Mercedes». La interpretiamo così nel suo linguaggio “antonelliano”: in Ferrari nel futuro? No. Io cerco la vittoria. Quindi, perché mai cambiare macchina e andare a Maranello dove non si batte chiodo mondiale da 20 anni esatti.