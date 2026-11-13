“Vi dico che gli italiani ci odiano”: Dacourt, parole pazzesche in tv

La vittoria per 3-1 dell’Italia contro la Francia a San Siro ha riacceso la storica rivalità tra le due nazionali. Un successo importante per gli Azzurri, che hanno interrotto un digiuno casalingo contro i Bleus durato 64 anni. L’ultima vittoria italiana in casa risaliva infatti al 5 maggio 1961, quando la squadra si impose per 2-1 a Firenze.

A commentare la partita è stato Olivier Dacourt, ex centrocampista francese con un passato di sei stagioni in Italia tra Roma e Inter, con cui ha conquistato due Scudetti. Oggi opinionista televisivo per Canal Plus, Dacourt ha sottolineato quanto la sfida sia sentita nel nostro Paese: “Vi posso assicurare che gli italiani ci odiano ogni volta che c’è Italia-Francia. È sempre una partita speciale”.

L’ex calciatore ha inoltre criticato l’atteggiamento della nazionale francese, evidenziando la mancanza di esperienza e carattere dei giocatori, soprattutto nei momenti di maggiore pressione. “Quando i giovani sono entrati, il risultato era già acquisito. Sarà più facile per loro entrare in una partita in cui c’è meno pressione”, ha osservato, riferendosi ai cambi effettuati dopo il rigore di Pio Esposito.

Anche il giornalista Daniel Riolo, intervenuto su RMC, ha criticato la gestione tattica della Francia, definendo la prestazione un “caos”. Secondo Riolo, i continui cambi di posizione dei giocatori hanno compromesso l’organizzazione della squadra: “Si è perso il filo, non so di cosa si trattasse. A un certo punto mi si sono incrociati gli occhi”.

Per il nuovo commissario tecnico Zidane, dunque, non mancano già le prime critiche.