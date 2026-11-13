Squadra di calcio dei migranti perde a tavolino

Niente da fare a Milano per la squadra di Ilaria Salis: confermata la sconfitta a tavolino, con annesso punto di penalizzazione.Non stiamo parlando né del Milan né dell’Inter, ma della squadra preferita da tutta la sinistra: il Sant’Ambroeus Fc. Il club è nato nel 2018 nella periferia milanese, tesserando come calciatori sia migranti richiedenti asilo che rifugiati. Le tre colonne portanti? Antifascismo, antirazzismo e antisessimo. Ma come si è arrivati a sconfitta e penalizzazione? I fatti risalgono alla scorsa domenica, in occasione della partita di Seconda Categoria tra Sant’Ambroeus e Agrisport.

Sul 2-3 per gli avversari, il capitano della squadra di casa ha chiesto a gran voce l’intervento dell’arbitro per dei presunti insulti razzisti rivolti da un giocatore dell’Agrisport. Più volte sarebbe stato ripetuta l’espressione «black man» (uomo nero, ndr), parole però non udite dall’arbitro. Per questo, vista la mancata sanzione disciplinare chiesta dal Sant’Ambroeus, la squadra ha deciso di abbandonare il campo per protesta. Una scelta, quella maturata a pochi minuti dal termine della partita, che ha generato forti tensioni con gli avversari. Tanto che, al rientro negli spogliatoi, sarebbero volati ulteriori insulti.

Almeno, questa è stata la versione fornita dal Sant’Ambroeus. Inutile dire che la sinistra ha subito cavalcato la notizia, esprimendo solidarietà a club e calciatori. «Una scelta coraggiosa, che merita rispetto e sostegno. Perché di fronte al razzismo non si può far finta di niente, tanto meno quando chi dovrebbe intervenire non lo fa. Sono al vostro fianco», ha scritto la Salis. E, sulla stessa linea pure l’aspirante candidata sindaco della sinistra milanese, Carlotta Cossutta. Peccato che ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo a frenare gli entusiasmi dei compagni. L’arbitro ha confermato di non aver sentito insulti e frasi ingiuriose; per questo, sono state applicate le sanzioni previste dal regolamento per chi abbandona il campo senza motivo, ovvero la sconfitta 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica.