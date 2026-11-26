Jannik Sinner salterà gli Australian Open in seguito a un intervento chirurgico al ginocchio. Il numero due del mondo non gioca da quando, a luglio, ha difeso il suo titolo a Wimbledon; ora dovrà rinunciare al primo torneo del Grande Slam del 2027. Andrew Abdo, amministratore delegato di Tennis Australia, ha dichiarato in un comunicato: “Siamo rimasti in costante contatto con il team di Jannik, che ha confermato la sua assenza agli Australian Open di gennaio a causa del recente intervento chirurgico”. “Jannik ama gareggiare qui a Melbourne e non vede l’ora di tornare per gli Australian Open del 2028”.

Martedì, il tennista italiano ha confermato di essersi sottoposto a un piccolo intervento chirurgico, reso necessario da un dolore persistente al ginocchio destro. All’inizio della settimana, Sinner aveva dichiarato: “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato ogni strada per curare l’infortunio senza ricorrere all’operazione”. “Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”. “Mi manca molto scendere in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team”.

La bandelletta ileotibiale è una spessa fascia di tessuto connettivo fibroso che corre lungo la parte esterna della coscia; gli infortuni a essa correlati sono solitamente causati da sovraccarico. Prima dell’infortunio, il venticinquenne aveva vissuto un inizio di 2026 eccezionale, conquistando i primi cinque tornei Masters 1000 dell’anno e diventando il secondo giocatore, dopo Novak Djokovic, a completare il “Golden Masters”.

La sua assenza ha permesso ad Alexander Zverev di superarlo nel ranking mondiale, con Carlos Alcaraz che si attesta al terzo posto. Entrambi i tennisti hanno espresso i loro auguri di pronta guarigione dopo l’intervento di Sinner. “Credo che il suo team abbia preso la decisione giusta optando per l’operazione. È giovane e ha ancora molti anni davanti a sé”. “Sono certo che tornerà ancora più forte, ancora migliore”, ha dichiarato Alcaraz mercoledì. Zverev ha aggiunto: “Sappiamo che è mentalmente forte. Spero che affronti ogni passaggio con la dovuta serietà e che, tra tre o quattro mesi, possa tornare al 100% e riprendere a giocare”.