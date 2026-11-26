L’Inter ha ritrovato Lautaro Martinez. L’argentino è tornato al gol contro lo Stoccarda, nel 2-0 di San Siro. Dopo oltre un mese e mezzo di assenza, i nerazzurri potranno contare sul proprio capitano nell’intenso mese che attende la squadra di Cristian Chivu da qui a Natale.

Peccato, però, che oltre ai complimenti per il gol, l’attaccante argentino abbia ricevuto anche pesanti critiche nella notte di Champions League. “Lautaro Martinez non può venire fuori vestito differentemente dagli altri dai...”, inizia così il pesante attacco di Fabio Capello. L’ex allenatore del Milan ha criticato aspramente il capitano nerazzurro.

Cristian Chivu non ha voluto rischiarlo dal primo minuto, puntando sulla coppia Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Lautaro Martinez è partito dalla panchina. Nel riscaldamento, si è presentato in campo con il giubbotto, viste le rigide temperature che c’erano a San Siro. Ma proprio questo particolare non è andato giù all’ex allenatore, ora opinionista Sky Sport: “Con questo giubbotto col cappuccio: ma dai. È il capitano, è il capitano. Ha freddo? Deve stare in spogliatoio se ha freddo”.