È riuscito l’intervento al quale si è sottoposto Jannik Sinner. A Tunku, in Finlandia, l’ex numero uno al mondo è stato operato dal professor Lasse Lempainen, ortopedico finlandese tra i massimi specialisti al mondo nella chirurgia degli atleti.

L’INTERVENTO - La scorsa settimana, Jannik Sinner aveva avuto un consulto dall’ortopedico finlandese a Milano, nel quale si è optato per l’intervento chirurgico per risolvere i problemi al ginocchio destro accusati dopo la vittoria di Wimbledon del 12 luglio scorso. L’intervento è perfettamente riuscito. Si è optato per un allungamento della bandelletta ileotibiale, la struttura tendinea che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Si tratta dell’operazione meno invasiva e meno traumatica per affrontare il problema e cercare di risolverlo in via definitiva. Jannik Sinner è stato accompagnato in Finlandia dal Hanspeter, il manager Alex Vittur, il professor Alberto Zangrillo e il professor Herbert Schönhuber.

I TEMPI DI RECUPERO - L’Ansa, riportando fonti vicine al tennista, stima i tempi di recupero in circa 3 mesi. Questo ulteriore stop, quindi, esclude definitivamente la presenza dell’italiano agli Australian Open, il primo Slam dell’anno in programma a Melbourne. Sinner inizierà a breve il percorso riabilitativo ma non si forzerà in nessun modo il rientro. Tra riatletizzazione e recupero completo, potrebbero essere necessari 4-5 mesi. Possibile che il rientro avvenga nel Sunshine Double - i Master 1000 che si giocheranno tra Indian Well e Miami - o per la stagione sulla terra rossa.