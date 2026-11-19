Ci sono oggetti che accompagnano la quotidianità e che, a volte, riescono a raccontare molto più della loro semplice funzione. È su questa idea che Stabilo costruisce Icons, il nuovo progetto internazionale con cui lo storico marchio tedesco degli evidenziatori e degli strumenti per scrivere e disegnare sceglie di allargare i propri orizzonti, entrando nel mondo della cultura, della musica, della moda e dell’arte.

Un percorso ambizioso, che mette al centro colore, creatività e fiducia in sé stessi e che prende il via con una protagonista d’eccezione: Laura Pausini. Sarà infatti la cantante, tra le artiste italiane più conosciute e apprezzate nel panorama internazionale, la prima Stabilo Icon, al centro di una collezione in edizione limitata nata dall’incontro tra il suo universo musicale e l’identità del brand. Una scelta tutt’altro che casuale. La carriera di Laura Pausini è segnata dalla capacità di attraversare confini geografici, linguistici e generazionali. Una voce e una personalità che hanno saputo conquistare pubblici diversi, sostenute da determinazione e autenticità. Prima e unica artista italiana ad aver vinto un Grammy Award, Pausini ha inoltre accompagnato alla propria attività musicale un impegno costante a favore di numerose cause sociali. La collaborazione si traduce in una serie di evidenziatori firmati dall’artista e presentati in una confezione ispirata alla scenografia del tour “Io Canto”. Non solo strumenti di uso quotidiano, dunque, ma anche piccoli oggetti da collezione, pensati per racchiudere un frammento dell’immaginario creativo della cantante. Il progetto Icons si inserisce infatti nella piattaforma globale “Highlight What Matters”, una filosofia che invita a interrogarsi su ciò a cui scegliamo di dedicare attenzione. Per Stabilo, il colore diventa così un linguaggio attraverso il quale esprimere la propria individualità, valorizzare le differenze e dare spazio a ciò che consideriamo davvero importante. Una trasformazione significativa per un marchio che vanta una storia lunga oltre un secolo e mezzo: la prima matita fu prodotta a Norimberga nel 1855. E oggi distribuisce i suoi prodotti in oltre 150 Paesi, con l’obiettivo di diventare un marchio lifestyle, capace di dialogare con mondi e sensibilità differenti.

Dopo il debutto nel Pop con Laura Pausini, il progetto si estenderà infatti al Design, alla Moda, all’Arte e all’Educazione, coinvolgendo altre personalità. La collezione Stabilo Icons x Laura Pausini è stata presentata ieri a Milano con un concerto della cantante e arriva in questi giorni nei punti vendita italiani e sul sito Stabilo.com.