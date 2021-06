Saman Abbas, l'audio inedito di Chi l'ha visto: "Uccidiamola", aveva capito tutto insieme al fidanzato?

10 giugno 2021 a

Chi l’ha visto si è occupato ampiamente del caso di Saman Abbas, che secondo la Procura sarebbe stata uccisa brutalmente dalla famiglia: la sua colpa? Quella di aver rifiutato un matrimonio combinato. A compiere materialmente l’atto orribile sarebbe stato lo zio, coadiuvato da due cugini. La trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli ha mandato un audio che chiarisce in pieno come la ragazza di soli 18 anni fosse pienamente consapevole di cosa sarebbe potuto succedere da lì a breve.

Chi l’ha visto è entrato in possesso di un messaggio audio inviato da Saman al suo fidanzato, l’ultimo prima di sparire nel nulla. “Ho sentito dire ‘uccidiamola’”, con la ragazza apparsa quasi rassegnata alla sua sorte: “Mia madre ha detto ‘non parliamo di te ma di una ragazza che è scappata in Pakistan’. Vedremo quello che è scritto nel destino. Vedremo se sono solo parole, ma possono arrivare a farlo. Lasciamo fare al destino”. La profezia della ragazza pare proprio che si sia tristemente avverata: scomparsa lo scorso 30 aprile da Novellara, il suo corpo non è ancora stato ritrovato.

Nel frattempo è stato estradato in Italia Ikram Ijaz, il cugino 28enne che avrebbe aiutato lo zio a uccidere Saman. Fondamentale la testimonianza del fratello 16enne, ma anche il video delle telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola per cui lavorava la famiglia, dal quale si vede lo zio con delle pale e un piede di porco. Sempre a Chi l’ha visto è intervenuto il fidanzato di Saman, che ha raccontato di essere stato minacciato dal padre: “Mi ha mandato tanti messaggi, adesso ho paura”.

