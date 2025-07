Garlasco, a Chi l'ha visto la rivelazione del colonnello: "Cosa si sente nella telefonata ai soccorsi"

Chi l'ha visto torna a parlare dell'omicidio di Garlasco. Nella puntata in onda mercoledì 9 luglio su Rai 1, è il colonnello Gennaro Cassese a dare la sua versione dei fatti. All'epoca in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Vigevano che giunsero in via Pascoli insieme a quelli di Garlasco dopo la telefonata di Alberto Stasi in caserma. Fu proprio Cassese a trovare il fidanzato di Chiara Poggi seduto davanti alla villetta. "Sul marciapiede, all’altezza del cancello pedonale. Era vicino a un carabiniere della stazione di Garlasco. Mi feci raccontare in breve da lui la storia e mi chiese se poteva entrare per farmi vedere il percorso che lo avevo portato a Chiara. Gli disse di restare fuori e poi fu trasferito in caserma. Fece poi la stessa richiesta ai carabinieri di Garlasco. C’era un cancello pedonale per entrare, era chiuso e per entrare il collega dovette scavalcare. Una volta aperto chiese di entrare anche a loro. A me Stasi non ha mai chiesto se la ragazza fosse morta o ancora viva, poi deve averlo intuito quando vide il medico del 118 in giardino intento a scrivere gli atti".