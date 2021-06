Dritto e Rovescio, ira di Paolo Del Debbio per gli ultimi fotogrammi di Saman Abbas: "Sono inca***"

11 giugno 2021 a

"In esclusiva le ultime immagini di Saman Abbas". Paolo Del Debbio apre così la puntata del 10 giugno di Dritto e Rovescio, il programma da lui condotto su Rete Quattro. Un frame che mostra la 18enne pakistana, su la cui morte stanno indagando la famiglia, camminare vestita con la classica veste islamica. Così come avrebbero voluto i genitori. Non lei, però. Proprio la sua ribellione - è la tesi degli inquirenti - avrebbe scatenato l'ira del padre al punto da chiedere al cugino di farla fuori.

Una teoria sconvolgente anche per il conduttore che si lascia andare a un lungo e disperato sfogo: "La vedete vestita così Saman, come lei non voleva vestirsi. La giovane pakistana ma residente a Reggio Emilia voleva occidentalizzarsi, al punto che avrebbe voluto farsi chiamare Laila. Io sono molto inc*** perché Saman aveva il diritto dell'autodeterminazione". Eppure non ne ha fatto in tempo. Saman si ipotizza sia stata uccisa dalla famiglia dopo essersi opposta a un matrimonio combinato con un cugino. Saman si era addirittura rivolta agli assistenti social del suo comune, ma è caduta in quella trappola presumibilmente pensata da cugino e padre.

Proprio il cugino è stato immortalato assieme a due uomini in un video che lascia ben poco sperare: nelle immagini si vedono i cugini della 18enne muniti di due pale e un secchio, oltre a un sacchetto azzurro e un piede di porco. Le immagini risalgono alla sera del 29 aprile scorso e i tre uomini, secondo gli inquirenti sono diretti verso i campi sul retro della casa di Novellara alla ricerca di quello che sarà il luogo dove seppellire il corpo di Saman.

