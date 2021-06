CartaBianca, Annalisa Chirico a valanga sul caso-Saman: "Propaganda islamista di tipo politico", i veri fanatici sono quelli di sinistra

16 giugno 2021 a

Tiene banco, a CartaBianca, il dibattito sul caso di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da oltre un mese in provincia di Reggio Emilia e che con tutta probabilità è stata uccisa dalla famiglia, poi fuggita in Pakistan, per aver rifiutato un matrimonio misto.

Una vicenda drammatica, di cui Bianca Berlinguer torna ad occuparsi nella puntata in onda su Rai 3 martedì 15 giugno. Negli ultimi giorni, sono spuntati i video dei genitori di Saman a Malpensa, intenti a salire a bordo di un volo per il Pakistan.

E a dire la sua sulla vicenda, senza ipocrisie, è Annalisa Chirico. La quale non si fa troppi scrupoli a tirare in ballo l'Islam, il ruolo della religione, affrancandosi in modo netto da una sinistra che troppo spesso, riferendosi a questa storia, parla di "femminicidio", così come per pescare un nome dal mazzo ha fatto il segretario del Pd, Enrico Letta.

"Negli ultimi tre anni ci sono stati 22 casi di ragazze uccise nell’ambito di famiglie di cultura musulmana perché si erano ribellate ai precetti dell'Islam - premette Annalisa Chirico -. Non possiamo occultare la realtà e fare propaganda islamista di tipo politico", conclude la firma del Foglio.

Parole condivise da Karima Moual, la giornalista della Stampa, a sua volta ospite di CartaBianca, la quale afferma: "Nel caso di Saman ci troviamo di fronte all’ennesima vittima. Dire che non c’entra l’Islam e che è solo una questione di femminicidio è sbagliato e non risolve il problema. C’è un’interpretazione maschilista e patriarcale che purtroppo esiste", conclude la Moual.

