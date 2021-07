Alessia Morani, la deputata del Pd ospite a Milano Marittima per la festa della Lega: parlerà di migranti

27 luglio 2021 a

Matteo Salvini dovrà presenziare alla Festa della Lega e nella giornata di sabato 31 luglio a Milano Marittima verrà intervistato da Bruno Vespa. Ma sono tanti gli ospiti che parteciperanno: da Rudy Giuliani a Luca Palamara, ma anche Silvio Berlusconi in collegamento telefonico e l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani in collegamento video dagli States.

A prendere parte alla Festa ci saranno anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute e la deputata Alessia Morani che domenica primo agosto parteciperà al panel (Immigrazione-Integrazione), in un dibattito con Nicola Molteni sottosegretario al Ministero dell’Interno moderato da Gaia Mombelli e Simona Branchetti. Oltre alla immigrazione ci sarà spazio per discutere di giustizia e referendum, sport e disabilità, riaperture, turismo e futuro delle città con uno sguardo rivolto alle amministrative.

La Morani sarà l'unica esponente del Pd a partecipare alla festa della Lega. Come da programma discuterà di immigrazione davanti ad una platea molto sensibile sull'argomento. Un pubblico con idee completamente diversa dall'esponente dem in netta minoranza nel dibattito alla festa del Carroccio. Per la festa di Milano Marittima saranno impegnati almeno 100 militanti: grande attenzione al menu, tipicamente romagnolo con la piadina grande protagonista. Rispetto alle edizioni precedenti, cambierà la posizione del palco che valorizzerà la vista sulla Torre San Michele che risale al 600.

