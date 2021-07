In Onda, gli insulti della sorella di Younes a Matteo Salvini: "Senza cuore, indegno, non merita il mio tempo"

30 luglio 2021 a

Tutto apparecchiato, a In Onda, per il consueto tiro al bersaglio contro Matteo Salvini. Siamo nel programma a senso unico in onda su La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, la puntata è quella di giovedì 29 luglio. Puntata in cui i due conduttori hanno costruito un peculiare parallelismo tra il caso di Younes El Boussettaoui, il marocchino ucciso a Voghera dall'assessore leghista, e quello di Stefano Cucchi, tanto che la sorella Ilaria era ospite in studio. Un parallelismo, per inciso, molto criticato anche da Nicola Gratteri, il magistrato, anch'esso tra gli ospiti della puntata.

Ecco che in collegamento a In Onda, nelle battute finali del programma, si collega la sorella di Younes, che spende parole durissime contro il leghista: "Abbiamo visto tutti quanta gente, quanti cuori buoni sono arrivati. Quante persone hanno capito e vogliono la giustizia, anche se non era un loro fratello. Quello che ha detto Salvini, guarda, proprio non gli dedico neanche un secondo della mia vita e del mio tempo importante, per rendere giustizia a mio fratello. Non rispondo neanche al signor Salvini, è una persona senza cuore", afferma, mentre Parenzo gongola.

E giusto per capirsi, cosa aveva detto Salvini per essere un "senza cuore" indegno di qualsivoglia tipo di risposta? Presto detto: che prima vuole comprendere a quali conclusioni arriveranno i giudici, per capire se si è trattato di legittima difesa oppure no. Quando chiesero al leader della Lega se voleva prendere le distanze da quanto accaduto, Salvini aveva replicato: "Perché dovrei prendere le distanze dai fatti di Voghera? Lasciamo fare il loro lavoro a giudici e Forze dell’ordine. Se si tratta di legittima difesa chi ha sparato ha agito legittimamente".

