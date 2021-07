Trieste, 44enne romeno violenta una disabile: sparito per anni, ora l'arresto casuale su un autobus

31 luglio 2021 a

I carabinieri di Aurisina, in provincia di Trieste, hanno trovato e arrestato un cittadino romeno 44enne dopo un provvedimento giudiziario, emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino, è relativo a una condanna per una violenza sessuale commessa su un soggetto fragile. Nel 2015 il romeno e un complice hanno avvicinato una donna con disabilità intellettiva invitandola, con un pretesto, a salire a bordo della loro auto.

L’hanno poi portata in una falegnameria dove hanno abusato di lei. Dopo la violenza la vittima è riuscita a scappare dai suoi aguzzini e a chiedere aiuto. I due responsabili erano stati arrestati, ma una volta scarcerati erano spariti.

I carabinieri di Basovizza hanno rintracciato il 44enne a bordo di un pullman di linea. Lo hanno arrestato ed accompagnato in carcere, dove sconterà la condanna a 7 anni di reclusione per violenza sessuale. La latitanza dello straniero è durata anche troppo, fuggito tra le maglie della giustizia. Era riuscito a fuggire per sei lunghi anni, dandosi latitante. Ma alla fine il romeno, colpevole di aver viol.entato una disabile, è stato preso a quasi mille chilometri da dove aveva commesso il fatto. La sua latitanza così è finita al confine con la Croazia.

