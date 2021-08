Immigrazione, Pietro Senaldi contro Luciana Lamorgese: "Ministro di matrice giallorossa, non c'entra niente con Draghi"

11 agosto 2021 a

Luciana Lamorgese? "Un pesce fuor d'acqua in questo governo". Pietro Senaldi, ospite a L'Aria Che Tira su La7, non le manda di certo a dire e sul ministro dell'Interno si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Complice l'ultima uscita sullo Ius soli sportivo. "La Lamorgese non c'entra nulla, l'esecutivo di Draghi ha dei ministri politici che sono espressione della larga maggioranza che lo sostiene, ha dei tecnici di fiducia del premier e poi ha un paio di ministri che ha ereditato dal governo precedente".

Tra questi la Lamorgese appunto, a cui il condirettore di Libero affida "una linea tutta sua". In particolare quando si tratta di immigrazione: "Ha sull'immigrazione un parere tutto suo che non ha nulla da vedere con quello di Draghi, è di matrice giallorossa e di fatto non sta facendo nulla". Non è un caso per Senaldi che il ministro vanti "un gradimento inferiore a quello di Alfano", così come dimostrato da AnalisiPolitica ( qui il sondaggio ).

Proprio nella giornata del ritorno in patria dei campioni di Tokyo 2020 la Lamorgese si era lasciata andare a una proposta tutta sua, seguendo la scia del Pd di Enrico Letta. "È un tema che si pone - aveva detto sulla cittadinanza italiana sportiva - e di cui dobbiamo ricordarci non solo quando i nostri atleti vincono delle medaglie". E ancora: "Dobbiamo aiutare le seconde generazioni a sentirsi parte integrante della società". Parole che avevamo acceso l'ira del suo predecessore, Matteo Salvini: "Invece di vaneggiare di Ius Soli, il ministro dell'Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente in Italia". E pare essere dello stesso parere il presidente del Consiglio, che più volte ha battuto i pugni sul tavolo dell'Europa nel vano tentativo di chiedere più collaborazione.

