Cesenatico, stupratore seriale in spiaggia: una sconvolgente catena di violenze sessuali, chi è l'uomo arrestato

Arrestato a Cesenatico con l'accusa, gravissima, di essere uno stupratore seriale. Un 46enne di Reggio Emilia originario della Repubblica Ceca e di fatto senza fissa dimora è finito in manette per due episodi di violenza sessuale avvenuti nella località della Riviera romagnola il 2 e l'8 agosto scorsi. Nel primo caso l'uomo, intorno alle 2.30 di notte, avrebbe prima seguito in bicicletta una ragazza 26enne di Cesenatico, di ritorno a casa dalla spiaggia, quindi l'avrebbe prima aggredita e poi tentato di abusarne e solo le urla della vittima hanno fatto desistere l'aggressore, che ha preferito fuggire.



Pochi giorni dopo, il ceko avrebbe provato nuovamente a soddisfare le sue voglie malate sempre di notte, intorno alle 3. Due ragazze di 20 e 23 anni erano sedute a parlare su un lettino in spiaggia, qui l'uomo le ha avvicinate e minacciate con una pistola poi rivelatasi fortunatamente solo una copia di un'arma vera. Gli è bastato però per obbligarle a un atto sessuale. Le due ragazze poi sono riuscite a fuggire e hanno chiesto aiuto ad alcuni passanti, che hanno così chiamato i carabinieri.



Decisivo, per arrivare all'uomo, un precedente che lo aveva riguardato sempre per aggressione, avvenuta lo scorso 28 luglio nella vicina Gatteo a Mare: in quel caso era stato fermato e identificato dagli agenti, quindi denunciato a piede libero. Le foto scattate sono state poi mostrate pochi giorni dopo alle nuove vittime, che hanno confermato l'identità del loro aggressore.

