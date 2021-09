Milano, 28enne pakistano urina sul tendone dell'Esercito e poi aggredisce i militari: finisce malissimo

08 settembre 2021 a

Prima urina sul tendone dell'Esercito, poi aggredisce i militari mandandoli al Pronto soccorso. E ' successo alla stazione centrale di Milano, dove all'una del mattino un 28enne originario del Pakistan, ora accusato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha dato in escandescenze. La colluttazione è avvenuta mentre lo straniero si trovava a piazza Duca d'Aosta, proprio dove è collocato il tendone dell'Esercito.

Tutto è iniziato quando il pakistano, senza pensare alle conseguenze, si è avvicinato al tendone con l'intenzione di urinare. Dopo aver assistito alla scena, due dei militari presenti in quel momento gli hanno intimato di allontanarsi immediatamente. L'extracomunitario, però, non solo non si è spostato ma si è anche innervosito, scagliandosi con violenza contro gli uomini in divisa, fino a ferirli. A bloccare il 28enne, allora, sono stati altri colleghi dei due uomini aggrediti, intervenuti insieme ai carabinieri di Milano dopo aver ricevuto la segnalazione.

Il pakistano alla fine è stato arrestato, mentre i due militari feriti - entrambi poco meno che 40enni - sono stati trasportati per una serie di controlli al Fatebenefratelli di Milano: il primo - come scrive il Giornale - ha riportato un trauma cranico minore, mentre il collega delle policontusioni craniche. Ad esprimere vicinanza agli uomini dell'Esercito è stata Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega: "L’episodio di stanotte in stazione Centrale è indice della pericolosità di questa zona ormai allo sbando. La mia solidarietà ai militari aggrediti".

