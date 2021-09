Immigrati lungo i binari, la foto della deputata Vannia Gava: treno bloccato sulla Trieste-Venezia, scatta la rivolta

11 settembre 2021 a

Passeggeri fermi nella campagna perché la linea ferroviaria Trieste-Venezia è rimasta bloccata al traffico ieri mattina 10 settembre per la presenza di una quindicina di immigrati che camminavano lungo i binari. La denuncia è stata fatta dalla sottosegretaria alla Transizione ecologica, Vannia Gava, che si trovava su un convoglio diretto a Trieste. Una situazione davvero assurda per chi ogni giorno prende il treno per andare a lavorare.

"Io che uso il treno regionale tra Portogruaro e Trieste e non prendo l'auto blu questa mattina (ieri 1o settembre, ndr) sono bloccata, insieme a centinaia di lavoratori, perché una colonna di persone si muoveva sui binari", ha fatto sapere l'esponente della Lega in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

E ancora, ha aggiunto la Gava attaccando - senza nominarla - il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese; "Sono in questo governo con spirito di servizio e orgoglio, ma sull'immigrazione e ordine pubblico non si può certo dire che la collega competente stia facendo un ottimo lavoro". Il treno è stato bloccato nel tratto tra Portogruaro e Latisana, in territorio friulano.

Il post ha scatenato le reazioni del popolo social. Qualcuno ha attaccato la linea sull'immigrazione del ministro Lamorgese: "Stanno facendo un pessimo lavoro". Molti altri hanno espresso stupore: "No comment, è assurdo".

