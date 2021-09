Fregene, badante cingalese tenta di violentare la nipote dell'anziano per cui lavora

07 settembre 2021 a

a

a

Notte di terrore quella trascorsa da una giovane romana nell'abitazione del nonno invalido a Fregene. La ragazza, infatti, si è svegliata improvvisamente, trovandosi addosso il 47enne badante dell'anziano, che ha tentato di bloccarla ed usarle violenza. La giovane è tuttavia riuscita a divincolarsi e chiudersi all'interno della propria stanza, da dove ha inviato una richiesta di soccorso al fratello.

Spari alla prima comunione. Scoppia la rissa in chiesa, carabiniere ferito gravemente. Le immagini choc | Video

I Carabinieri, riferisce Leggo, hanno immediatamente risposto alla richiesta di aiuto di quest'ultimo, al momento non presente in casa, e si sono precipitati all'indirizzo indicato, con una delle numerose pattuglie operanti sul territorio, irrompendo all'interno dell'abitazione. Il badante è stato bloccato mentre cercava di aprire la porta della stanza in cui si era rifugiata la ragazza che è stata soccorsa. L'uomo, originario dello Sri Lanka e regolare sul territorio dello Stato, è così finito in manette ed è stato portato alla casa circondariale di Civitavecchia.

"Così hanno ammazzato questo gatto". Immagini raccapriccianti: orrore in Valseriana, "è il secondo caso" | Foto

Proprio il fratello, che al momento dei fatti non era presente in casa, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Il ragazzo ha allertato immediatamente il 112, chiedendo l'intervento urgente dei carabinieri. Nel frattempo l'uomo è rimasto all'interno dell'abitazione, cercando di aprire ad ogni costo la porta e raggiungerle la ragazza. Sul posto ricevuta la segnalazione sono subito arrivati i militari, raggiungendo l'indirizzo indicato con una delle pattuglie al lavoro sul territorio. Entrati all'interno dell'abitazione, hanno trovato il quarantasettenne ancora intento ad aprire la porta, lo hanno bloccato ed arrestato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.