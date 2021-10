Marsala, 28enne massacrato a coltellate: rissa in pizzeria, ucciso da tre romeni

08 ottobre 2021 a

Rissa fuori da una pizzeria, muore un italiano di 28 anni. Un ragazzo, Luigi Loria, è morto la scorsa notte dopo essere stato colpito da una coltellata durante una rissa scoppiata nei pressi di una pizzeria del centro storico di Marsala: il 28enne è stato soccorso, ma è poi deceduto al Pronto soccorso dell'ospedale.

La rissa che si è scatenata fuori dal locale nella cittadina sarebbe stata con un altro gruppo di giovani, di nazionalità romena. Cinque persone sono state già fermate dalla polizia: due italiani che avrebbero partecipato alla rissa e tre romeni, due dei quali sono accusati di concorso in omicidio. Uno è indagato per avere sferrato la coltellata. Uno dei romeni coinvolti è un minorenne di appena 16 anni.

Su Facebook il dolore di conoscenti, amici e parenti. La sorella Giusy, in un post che contiene diverse foto insieme, è sconvolta. "Vita mia nn ci sono parole per descrivere tutto il dolore che ho dentro, quante volte volevo dirti che ti volevo bene ogni singolo giorno. Ma sappi che resterai sempre nel mio cuore ti voglio bene vita mia riposa in pace", scrive sul suo profilo Facebook.

