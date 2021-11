Polonia, 12mila soldati dispiegati contro gli immigrati: scene apocalittiche, "siamo pronti a tutto"

08 novembre 2021 a

Oltre un migliaio di migranti hanno raggiunto il confine della Polonia dalla Bielorussia. Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha riferito su Twitter che oltre 12mila soldati sono stati dispiegati al confine e che è stata messa in allerta la forza di volontari di difesa territoriale. Blaszczak ha detto che è "pronto a difendere il confine polacco" e ha anche pubblicato un video di quello che sembra un grande gruppo di migranti poco oltre il confine in Bielorussia.

Dall'estate scorsa la Polonia è sotto pressione per l'arrivo di migranti provenienti da Medioriente e Africa che provano a entrare in Europa dalla Bielorussia. Il governo blocca questi tentativi o rimanda le persone indietro in Bielorussia. Varsavia e gli altri Paesi Ue accusano che si tratti di un'azione organizzata da parte del governo della Bielorussia mirata a destabilizzare il blocco in risposta alle sanzioni occidentali. La tattica bielorussa di usare i migranti per fare pressione sull'Ue è "inaccettabile", ha dichiarato la Nato dopo l'arrivo oggi di oltre 1.000 richiedenti asilo, principalmente donne e bambini, al confine della Polonia, dopo la rimozione delle barriere lungo la strada nella regione di confine di Grodno in Bielorussia.

"Il confine della Polonia non è solo una linea su una mappa, bensì è sacro", ha tuonato il premier polacco, Mateusz Morawiecki. Per il confine "generazioni di polacchi hanno versato sangue", ha scritto in un messaggio su Facebook. "Di fronte alla minaccia la difesa del confine dovrebbe essere qualcosa di assolutamente ovvio ed essere fondata sul consenso di tutte le forze politiche", ha proseguito il capo del governo. Intanto, gli agenti polacchi hanno respinto un tentativo di un gruppo di migranti di entrare illegalmente dal valico di confine di Kuznic.

