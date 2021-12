Sabee, la tunisina che ballava sul barcone? Sfregio agli italiani, cosa fa oggi: la furia di Salvini

03 dicembre 2021 a

Sabee Al Saidi, la giovane tunisina arrivata su un barcone in Italia, vuole fare l'influencer. Lo ha detto lei stessa alle telecamere di Dritto e Rovescio, dopo che i suoi filmati durante la traversata avevano fatto parecchio discutere. La 18enne aveva infatti pensato bene di girarsi un filmato mentre cantava e ballava nel bel mezzo del Mediterraneo, provocando l'ira di Matteo Salvini: "Da aggiungere all’album 'Scherzi a parte', dopo lo sbarco con il barboncino, la pecora e la comune tenuta da 'Turista per sempre'. Durante la traversata clandestina, su un barcone irregolare, l’influencer tunisina pubblica storie Instagram e foto, gaudenti e sorridenti. A voi i commenti", diceva.

E invece no, Sabee non scherzava affatto. La 18enne, dopo essere arrivata, è stata raggiunta da Paolo Del Debbio e non ha negato le sue ambizioni: "Che lavoro voglio fare? La star dei social media". Una frase che scatena il leader della Lega: "Vi ricordate l'influencer tunisina che postava dei video con musica e tanti sorrisi dal barcone diretto in Italia? Ora parla di "voler diventare una star dei social", ecco a voi le preoccupazioni di una clandestina che sicuramente scappa dalla guerra. Siamo all'assurdo".

La ragazza è stata così accusata di incitare all'immigrazione clandestina pubblicando video condivisi con i suoi 280mila followers. La sua difesa? In tanti, ha spiegato sui social, hanno già pubblicato filmati delle loro traversate. In uno di questi lei spiega che il viaggio è stato un'esperienza "terribile", di essere stata "molto vicina alla morte" e di essere stata costretta a fuggire dalla Tunisia per "motivi sociali". Eppure i video dicono tutt'altro.

