Quarta Repubblica, drammatica profezia di Sansonetti: "Immigrazione fuori controllo. E in Italia..."

"L’immigrazione clandestina nei prossimi mesi aumenterà quando scoppierà la carestia in Africa": ne è convinto Piero Sansonetti che ieri, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, ha parlato dei possibili rischi di una profonda crisi nel continente africano. E per questo ha lanciato un appello: "Dobbiamo affrontare la situazione anche in termini di accoglienza".

Di questa eventualità si era parlato già alcune settimane fa. Le navi bloccate nel Mar Nero col grano a bordo rischiano di far scoppiare una crisi senza precedenti. A lanciare l'allarme anche l'Onu, secondo cui la mancanza di cibo finirà col provocare rivolte ed esodi. Non solo l'Africa, ma anche molti paesi del Medio Oriente si affidano all'Ucraina per gran parte delle loro importazioni. Adesso, però, la guerra in corso non sta consentendo la consegna del grano in diversi Paesi come Libano, Libia, Egitto, Tunisia, Algeria. Non solo per il blocco dei porti, ma anche per l'impossibilità di coltivare sotto le bombe.

Di questo problema così serio ha parlato anche Mario Draghi nel discorso di apertura dei lavori dell'Ocse a Parigi: "L'interruzione delle filiere alimentari, in particolare del grano, ha fatto salire i prezzi e rischia di provocare una catastrofe umanitaria". E ancora: "I nostri sforzi per prevenire una crisi alimentare devono partire dai porti ucraini del Mar Nero. Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di cereali bloccati lì a causa del conflitto".

