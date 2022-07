Gruppo Wagner, Lampedusa invasa dagli immigrati? L'ombra di Putin: Italia in pericolo

29 luglio 2022 a

Ci sarebbero i mercenari di Putin del Gruppo Wagner dietro l'aumento degli sbarchi di immigrati sulle nostre coste. Dai litorali della Libia sotto il controllo delle milizie del generale Haftar supportate dalla Wagner i migranti partono alla volta dell'Italia da due zone in particolare - quelle nei pressi dei porti di Derna e di Tobruk - che fino a poco tempo fa erano "dormienti". Un fatto, quello denunciato da La Repubblica, che potrebbe avere conseguenze sulla campagna elettorale in Italia.

I nostri servizi di intelligence avevano osservato già poche settimane dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina un incremento delle partenze dei richiedenti asilo dalla Libia e avevano lanciato un primo allarme. Un secondo alert era stato poi lanciato a giugno. E negli ultimi giorni, praticamente in concomitanza con la crisi del governo Draghi, i dati raccolti hanno di fatto confermato che "il rubinetto è stato aperto".

Del resto, è praticamente certo che la Russia di Putin è presente sul suolo libico "con almeno duemila mercenari (secondo alcune fonti non ufficiali, gli uomini della Wagner in Libia sono cinquemila)" che presidiano "quattro basi militari nel territorio del governo non riconosciuto di Tobruk (Brak al Shati, Jufrah, Qardabiyah e Al-Khadim) e consente ad Haftar di restare saldo al potere".

Il risultato è che gli sbarchi in Italia in sette mesi sono stati 38.778, contro i 27.771 di tutto il 2021 e i 12.999 del 2020. Ma attenzione, "dopo i dati in ribasso di febbraio e marzo scorsi, l'impennata sospetta ad aprile e maggio, proseguita a giugno e luglio".