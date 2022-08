Giorgia Meloni, "blocco navale": il piano per fermare l'immigrazione

05 agosto 2022 a

I sondaggi danno il suo Fratelli d'Italia primo partito. E così Giorgia Meloni mette le mani avanti. In caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre, la leader di FdI pensa a un "blocco navale". Per lei infatti il "blocco navale, altro non è che una missione europea per trattare insieme alla Libia la possibilità che si fermino i barconi in partenza; l'apertura in Africa di hotspot, e, in Africa, la valutazione di chi ha il diritto di essere rifugiato e di chi invece è immigrato irregolare; la distribuzione eventuale dall'Africa dei veri profughi, e rispedire indietro gli altri".

A Studio Aperto su Italia1 la Meloni è stata coerente con quanto già ampiamente sostenuto. Secondo FdI infatti l'unico modo di affrontare quella che è a tutti gli effetti un'emergenza è considerare diversamente i profughi e gli immigrati irregolari. "È una falsità - tuona - che la sinistra ha costruito in questi anni e che ci porta nel caos nel quale ci troviamo".

L'obiettivo? Mostrare un'Italia forte, coesa. "Non possiamo consentire che l'Italia possa tentennare - prosegue spedita -. È fondamentale per la nostra nazione dimostrare serietà, fedeltà, lealtà: uno standing alto, anche per poter meglio rivendicare i propri interessi nello scacchiere internazionale". E a chi le chiede se è pronta per varcare la porta di Palazzo Chigi, lei non esita a rispondere: "Per me sarebbe assolutamente un grande onore, così come lo è il fatto di essere la prima donna a guidare un partito politico europeo, quello del Conservatori europei". Non resta dunque che aspettare.