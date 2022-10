"Come colpiscono le borseggiatrici rom". Scene impressionanti

12 ottobre 2022 a

Scene di ordinario degrado e violenza a Milano. Le telecamere di Fuori dal coro, su Rete 4, riprendono alcune delle borseggiatrici rom che imperversano sotto la Madonnina: "Entrano in azione ogni giorno in metropolitana - spiega la giornalista di Mario Giordano -, e se beccate reagiscono aggredendo". Le immagini sono impressionanti: sputi, insulti, manate e spintoni, per finire poi con l'uso di veri e propri oggetti contundenti come pietre e calcinacci, scagliati contro chi la troupe o i semplici passeggeri colpevoli di averle colte in fallo.

Lo schema d'attacco è sempre lo stesso, ben noto ma efficacie, perché conta sulla distrazione dei tanti passeggeri diretti a scuola o a lavoro e distratti dai loro pensieri quotidiani. "In testa un cappello o un cappuccio, con la giacca utilizzata per coprire il braccio", ecco l'identikit delle ladre che sono solite colpire in gruppo, con pali sui vagoni e sulla banchina per permettere il passaggio della refurtiva e coprire la fuga precipitosa.

"Fermano i convogli in partenza e poi eccole entrare in azione - spiega la giornalista di Fuori dal coro -. Con il braccio coperto la borseggiatrice infila la mano nella borsa di questa ragazza. eccone un'altra che infila le mani in uno zaino". L'immagine è quella di una città completamente fuori controllo, in balia del "piccolo" crimine.