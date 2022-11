Donzelli fa impazzire il piddino: "Le Ong sfruttano merce umana", caos a La7

07 novembre 2022 a

"Vicenda strumentale": così Giovanni Donzelli, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, parla delle polemiche sulla gestione di Ong e migranti da parte del governo. "Il Capitano della nave è a tutti gli effetti un ufficiale civile e in quanto autorità può registrare i migranti a bordo - ha spiegato il deputato di Fratelli d'Italia - nel momento in cui li registra è finito il braccio di ferro. Perché a quel punto in base alla bandiera che batte quella nave, le persone devono essere accolte da quella nazione. Non c'è niente di umanitario nei capitani delle navi che fanno il braccio di ferro con lo Stato alle spalle dei migranti".

"Le ong stanno sabotando la dignità di queste persone, li stanno sfruttando come se fosse merce umana, per i loro interessi", ha continuato Donzelli. Ma Marco Furfaro del Pd, in studio con la Merlino, lo ha interrotto e ha detto: "Ti faccio i miei più grandi e sinceri complimenti, perché far passare quelli che hanno salvato delle persone da un possibile naufragio come quelli che hanno tolto loro la vita rispetto a voi che li tenete in ostaggio su una nave è un capolavoro al contrario, è fantastico".

"Con tutto il rispetto, faccia un appello ai capitani affinché registrino quelle persone", ha insistito allora il deputato di FdI. Ma Furfaro ha continuato col suo ragionamento: "Il capitano deve fare una cosa semplice, far approdare le persone in un porto sicuro. Ha ragione il Papa sulla necessità di fare una battaglia in Europa. Ma pensare che persone che sono state a un passo dall'annegamento debbano fare tutto il giro d'Europa... la questione è politica, non solo di diritto e umanità. Il governo sta facendo una becera propaganda sulla pelle di poche persone per distrarre gli italiani dal fatto che non stanno intervenendo sul caro bollette e su problemi ben più grandi. Fate la guerra a chi sta salvando le persone".