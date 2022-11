Giorgia Meloni, retroscena: il foglietto che ha fatto impazzire Macron

10 novembre 2022 a

Tensione alle stelle tra Palazzo Chigi e l'Eliseo sul caso della nave Ocean Viking. A scatenare l'incidente diplomatico sarebbe stata una nota che avrebbe fatto infuriare Emmanuel Macron. La Stampa, in un retroscena, ricostruisce i fatti che avrebbero portato i rapporti distesi tra Giorgia Meloni e il presidente francese a un durissimo scambio di accuse.

Il governo francese avrebbe voluto gestire la questione della nave Ong in modo molto più sobrio invece il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi grida alla vittoria. Giorgia Meloni esprime infatti "il sentito apprezzamento" per la decisione dell'Eliseo di farsi carico dei 243 migranti della Ocean Viking di Sos Méditerranée. E ancor prima Matteo Salvini dichiara che "l'aria è cambiata". Quindi a due ore dalla nota ufficiale di Palazzo Chigi l'agenzia di stampa francese Afp, osserva La Stampa, batte un durissimo j' accuse con una fonte del governo francese che definisce "inaccettabile il comportamento italiano" sulla Ocean Viking, perché contrario al diritto internazionale.

Nella notte poi il portavoce Oliver Vèran a FranceInfo, invita l governo Meloni a prendersi le sue responsabilità: "La barca si trova attualmente nelle acque territoriali italiane". Non solo. Alle otto di ieri sera non è giunta dalla Francia alcuna comunicazione di sbarco della Ocean Viking. E questo punto è cruciale. Da quanto apprende La Stampa, la nota della premier Meloni si basa su un colloquio avvenuto con Macron a Sharm el-Sheik, riportato dalle agenzie, e poi da un lancio Ansa che cita "fonti del ministero dell'Interno francese": "Lo sbarco si svolgerà a Marsiglia. Non saranno fatti scendere solo i deboli e lasciati a bordo gli altri. Scenderanno tutti perché tutti hanno diritto a presentare domanda d'asilo". Insomma una vera e propria accusa all'Italia. "Capiamo che un leader debba parlare al suo popolo e usare certi toni, ma le relazioni diplomatiche internazionali non funzionano così".