Ong, i migranti dell'Ocean Viking non sono ancora in Francia: dove si trovano

Si complica sempre di più la vicenda dei migranti a bordo della Ocean Viking. Come vi abbiamo raccontato in queste ore su Libero, la Francia ha prima dato il semaforo verde per lo sbarco a Marsiglia, poi ha ritirato la parola data per poi concedere l'approdo con relativa minaccia di cancellare tutti gli accordi con l'Italia sul fronte della redistribuzione dei migranti. Ma a quanto pare, in questo momento i migranti sbarcati a Tolone dalla Ocean Viking non sarebbero ancora sul territorio francese. Infatti i 230 migranti sbarcati nel porto francese di Tolone dalla Ocean Viking non sono stati "ammessi in territorio francese" ma collocati in zone di transito internazionali: lo ha spiegato il portavoce del ministero dell’Interno a Parigi, dettagliando le modalità di arrivo dei migranti sbarcati dalla nave della ong francese Sos Mediterranee.

La cosiddetta "area di attesa", ha spiegato lo stesso portavoce, è una zona internazionale che consente, temporaneamente, di attuare le procedure di controllo e le misure sanitarie senza autorizzare l’ingresso dei migranti in territorio francese. Insomma al momento i migranti di Ocean Viking non sono sul territorio francese. Ultimo capito dell'Odissea firmata Macron.