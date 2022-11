Ong, Francia libera tutti: gli immigrati sbarcati possono andare dove vogliono

18 novembre 2022 a

Non c'è pace per i migranti sbarcati da Ocean Viking a Tolone. Dopo la fuga di 26 minorenni non accompagnati, arriva un altro caso ad agitare le acque tra Francia e Italia. Diverse decine di migranti sbarcati a Tolone, nel sud della Francia, dopo il braccio di ferro tra governo francese e italiano, potranno lasciare liberamente la "zona di attesa" chiusa sulla penisola di Giens dove sono stati accolti finora senza che il loro caso sia stato esaminato.

Come riportato dai media locali, sono infatti scaduti i quattro giorni a disposizione della giustizia per determinare se questi 190 maggiorenni coinvolti abbiano i requisiti per chiedere l’asilo in Francia o se debbano essere espulsi dal territorio nazionale. La polizia di frontiera aveva chiesto alla magistratura di prolungare la permanenza nella zona di attesa per assicurare il proseguimento dell’esame dei fascicoli e favorire il ricollocamento in altri Paesi europei, ma il numero di giudici assegnati al caso era insufficiente per garantire una decisione rapida sulla questione.

L’annuncio arriva all’indomani della fuga di 26 minorenni a bordo della Ocean Viking dal centro di accoglienza sulla penisola di Giens. Insomma le autorità francesi hanno dato il via libera (tacito) alla circolazione dei migranti che adesso potranno anche passare i confini indisturbati.