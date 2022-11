Ong, i sondaggi spingono Meloni e Piantedosi: dove vola il consenso

19 novembre 2022 a

La maggioranza degli italiani è d’accordo con la linea del governo presieduto da Giorgia Meloni sulla gestione dei flussi migratori e in particolare sulle politiche contro le navi ong. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato per affaritaliani.it da Roberto Baldassarri, direttore generale di Lab21.01. Il 56,7% degli intervistati è d’accordo con l’esecutivo e in particolare con il ministro Matteo Piantedosi, mentre il 43,3% è contrario.

Cifre simili a quelle rilevate in Francia sullo stesso tema: da un sondaggio indipendente eseguito per il giornale Le Point emerge che il 55% è sfavorevole allo sbarco di migranti nei porti nazionali, mentre il 41% è a favore. Sulla questione l’interesse è improvvisamente esploso per via della crisi diplomatica tra Roma e Parigi sul caso della Ocean Viking, che alla fine è stata accolta a Tolone lo scorso 11 novembre. Tra l’altro la Francia che voleva dare lezioni morali all’Italia ha respinto più della metà dei migranti che si trovavano a bordo della nave: come sono umani loro…

Tornando ai sondaggi nostrani, Baldassarri per affaritaliani.it si è occupato anche delle intenzioni di voto: per la prima volta da quando è al governo, Giorgia Meloni non ha aumentato la sua percentuale, ma è sostanzialmente rimasta stabile al 54%. Tra i partiti Fratelli d’Italia si conferma il primo incontrastato con il 28,5%: a seguire il Movimento 5 Stelle (18,1%), che ha ormai consolidato il sorpasso su un Pd che è sprofondato al 16,6%). Sotto la doppia cifra Lega (8,4%), Terzo Polo (7,9%) e Forza Italia (7,4%).