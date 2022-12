Ong, la Life Support a Livorno con 140 migranti. "La Regione supporta lo sbarco"

22 dicembre 2022 a

a

a

E' arrivata alle prime luci dell'alba nel porto di Livorno la nave ong Life support con 140 migranti a bordo. Fin da ieri notte, riferisce un comunicato di palazzo Strozzi Sacrati, la Regione Toscana guadata dal governatore Pd Eugenio Giani tramite la protezione civile si sta adoperando a supporto della Prefettura per lo sbarco. È stata attivata la colonna mobile regionale con l'installazione di un presidio medico avanzato e di strutture a supporto di Questura e Prefettura per l'identificazione e lo smistamento dei migranti.

In termini sanitari la tenda principale è dedicata al triage con aree dedicate ai codici rossi, alla pediatria e altre due strutture separate per isolare i casi clinici complessi e potenzialmente contagiosi. In termini logistici la Regione mette a disposizione quattro tende principali per le operazioni di riconoscimento delle persone arrivate e anche per offrire il necessario aiuto materiale e psicologico.

Completano il quadro la sala operativa mobile e una unità per il vettovagliamento. Sul posto le assessore regionali alla Protezione civile, Monia Monni, e al Sociale, Serena Spinelli, stanno seguendo le operazioni condotte con il supporto di Misericordie, Croce rossa italiana, Anpas, Vab e il volontariato locale dell'amministrazione comunale di Livorno. Sono in tutto 70 i volontari coinvolti, oltre ai funzionari della protezione civile.