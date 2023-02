Naufragio Crotone, Elly Schlein contro il governo: "Disumano"

26 febbraio 2023 a

Continua ad aggravarsi il bilancio del naufragio avvenuto davanti alle coste di Crotone questa mattina all'alba: sarebbe salito a 59 il numero delle vittime. Ma il numero purtroppo è destinato ad aumentare man mano che i soccorritori recuperano i corpi dalle acque del mare. La gravità del momento, però, non ha di certo frenato la sinistra dal fare commenti contro il governo. Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, ha pensato bene di attaccare l'esecutivo in questo momento così delicato: "Non è accettabile che il Mediterraneo diventi un cimitero a cielo aperto. È disumano e contro ogni diritto fondamentale fare un decreto per rendere più difficili i salvataggi in mare". Lo ha detto fuori un gazebo per il voto delle primarie, riferendosi al dl Ong.

Intanto a Crotone è arrivato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Che, dopo un sopralluogo sul punto dove è avvenuta la tragedia, andrà in prefettura per una riunione con le autorità locali. Ad attaccare lui e il governo è stato anche Marco Furfaro, deputato del Pd: "Sono morte persone. Sono morti bambini, non 'carichi residuali'. Non serve bloccare le partenze, come il Governo propaganda, ma garantire vie legali e corridoi umanitari per chi fugge da guerre e violenze. Basta lacrime di coccodrillo".