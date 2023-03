Cutro, il mistero sul naufragio: "Sparito lo zaino con un milione di euro"

20 marzo 2023 a

Giallo e mistero sul naufragio di Cutro. A quanto pare a bordo del barcone naufragato qualche settimana fa davanti alle coste italiane ci sarebbe stato uno zaino con all'interno un milione di euro in contanti. Una cifra da capogiro che potrebbe essere l'incasso degli scafisti per portare in Italia i migranti. A quanto pare chi si è imbarcato sul natante della morte avrebbe pagato 4mila euro per i minori, come riporta ilTempo, e circa 8mila euro per gli adulti. A rivelare l'esistenza di questo zainetto sarebbe stato uno dei testimoni: "Dentro c’era un milione, lo teneva uno scafista", avrebbe detto uno dei sopravvissuti ai magistrati che stanno indagando sul quanto accaduto quella maledetta notte. Intanto emergono nuovi dettagli sul naufragio. Sulla barca, il "Summer Love", avrebbero preso posto circa 180 persone.

E moltiplicando la cifra pagata ada ogni migrante si arriverebbe faccilmente al conto da capogiro che supera il milione di euro. Ma adesso quello zaino è finito nel nulla, nessuno lo trova. I superstiti sono sicuri di averlo visto a bordo: "I soldi erano in uno zaino nero, grande, che stava sotto il divano dove era seduto uno degli scafisti". Agli avvocati Francesco Verri, Luigi Ligotti, Mitia Gialuz e Vincenzo Cardone, che difendono i familiari delle vittime di Cutro, non risulta sia stato recuperato: "Non c’è stato nessun sequestro di denaro - dicono - non esiste un verbale depositato che lo certifichi". Il capo della squadra mobile di Crotone conferma che di questo zaino ancora non c'è traccia...