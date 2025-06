Bologna rossa e islamista: l'inquietante predica dell'imam

Per fortuna che il suo predecessore, Zulfiqar Khan , è stato espulso dall’Italia nell’autunno dell’anno scorso per motivi di sicurezza nazionale. Da quando, alla moschea Iqraa di Bologna , nel rione Corticella, è arrivato il nuovo imam, Omar Mamdouh , la predica non è cambiata: stesso sfondo (uno scranno di legno e dietro un pannello che pare finto marmo), stessa postura (la guida religiosa al microfono di una telecamera collegata ai social network: nel caso di Mamdouh è il canale “ Il vero islam ” su TikTok, in quello di Khan era una pagina Facebook, ma la sostanza resta invariata), stessa veste bianca con annesso copricapo. Cambia solo la barba, quella di oggi è più corta e meno grigia.

Ancora: «Quando arriva il Natale e i nostri fratelli musulmani fanno gli auguri è una cosa che non si può fare. Loro dicono che a Natale, il 25 dicembre, è nato il figlio di Dio, ma dire che Allah ha un figlio per noi è un insulto. A quel punto io divento molto nervoso e queste cose non le accetto. Allah è unico. Allah è assoluto, non è stato generato e non c’è nessuno uguale a lui». Poi: «Nell’islam non esiste una cosa che si chiama “femminismo”». E infatti: «Per principio l’uomo non può parlare con la donna e viceversa, a meno che non sia strettamente necessario. Se per esempio la donna, su un autobus, deve chiedere indicazioni all’autista, lo può fare, ma non può iniziare a scherzare o fare complimenti e domande: questo è vietato». E infine: «Adora il tuo signore finché non arriverà la morte, e noi dobbiamo ricordare a queste persone che arriverà la morte».

“Queste persone”, a scanso di equivoci, siamo noi occidentali, noi italiani per primi che il Natale lo festeggiamo e siamo pieni di movimenti a favore dei sacrosanti diritti delle donne (a proposito, ragazze dei collettivi: niente da dire neanche ‘sta volta?), che sugli autobus o nel metrò parliamo a chi ci pare e piace. «Se volete togliere il velo prima andiamo nelle chiese, perché anche le suore indossano il velo. Allora fatelo togliere a tutti»: vero, però con una differenza di non poco conto. Non è più l’epoca della monaca di Monza e le suore, oggidì, in Europa, scelgono di diventarlo: il discorso è sempre lo stesso, non è tanto l’oggetto, è la sua imposizione, epperò fermiamoci qui che come la pensiamo noi è noto e arcinoto e viene pure a noia continuare a ripeterlo a chi, evidentemente, non vuole capirlo.

Sono invece (e, intendiamoci, fanno benissimo) due parlamentari di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Lisei e la deputata Sara Kelany, a sollevare la “questione Mamdouh” e, di conseguenza, a segnalarla. Lisei è bolognese, Kelany è di origini egiziane, per entrambi si tratta di «una minaccia diretta ai valori costituzionali, alla nostra cultura e identità». Per questo condannano «con fermezza questo linguaggio fondamentalista che nulla ha a che fare con l’integrazione (giusto, ndr), ma che al contrario fomenta una radicalizzazione religiosa incompatibile con i principi democratici, di liberà e di uguaglianza (giustissimo, ndr)».