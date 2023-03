Cartabianca, la pagliacciata di Gad Lerner sui migranti: "Guardate qui"

22 marzo 2023 a

Gad Lerner show da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 21 marzo. Si parla di migranti e il giornalista sventola la prima pagina de Il Corriere della Sera di una decina di giorni fa: "Guardate questo titolo… Stiamo creando un allarmismo intorno ai migranti", sbotta Lerner. Peccato che l'allarme non sia stato lanciato dal governo di Giorgia Meloni o dai giornali vicini al centrodestra ma dai servizi segreti italiani. Si legge infatti nell'articolo del Corriere: "Nei rapporti settimanali sull’immigrazione che vengono mandati al governo italiano, gli apparati di sicurezza e gli analisti sottolineano come in Libia, nei campi di detenzione ma non solo, ci siano 685 mila migranti irregolari pronti a partire per sbarcare sulle coste italiane". Un numero davvero spaventoso che "circola nei tavoli interministeriali che sono chiamati a occuparsi di questo tema che, per quanto antico e strutturale, ha ripreso il pieno carattere dell’emergenza" e che è "sette volte superiore" l'anno scorso, si legge ancora.

Ma per Gad Lerner è puro allarmismo e il tema solo propaganda. Tanto che Maurizio Lupi, anch'egli ospite della Berlinguer, gli ricorda che "siamo un Paese solidale che accoglie" e che "di fronte alle tragedie in mare bisogna chiedersi sempre se si è fatto il possibile per evitarle. L’ho fatto anch’io quando ero ministro e ci fu un terribile naufragio a Lampedusa".