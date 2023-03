Ong, fermata la Louise Michel: insulti all'Italia e alla Guardia Costiera

26 marzo 2023 a

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: nella notte sono approdati in 267 soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette della Guardia di finanza. Si tratta di un nuovo record dopo i 43 sbarchi di ieri con un totale di 1.778 persone. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono approdati oltre 2 mila migranti. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili.

Intanto l'imbarcazione di Bansky è stata fermata e l'equipaggio giù minaccia l'Italia: "Mentre i naufraghi scendevano a terra siamo stati informati che la nostra nave è stata fermata per violazioni del nuovo decreto. Rimaniamo in attesa di comunicazioni formali, ma siamo già pronti a combattere", fa sapere l'equipaggio. E non può mancare puntuale il fango sulla Guardia Costiera che in queste ore sta salvando centinaia di persone: "Una mamma con un bambino e un ragazzo, che è stato rianimato, sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale", fa sapere l'Ong. Una motovedetta della Guardia Costiera italiana era in area ma "per trentasette minuti è rimasta a guardare nonostante ci fossero persone in acqua davanti a loro". Insomma il copione non cambia. Appena le Ong si sentono mimacciate, insultano i nostri militari.