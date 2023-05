Migranti, Italia travolta: "Situazione esplosiva", ecco chi può arrivare (subito)

28 maggio 2023 a

Un milione di somali potrebbe presto sbarcare in Italia e in Europa. A dare l’allarme è Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati: in Somalia è in corso da decenni una guerra civile, ma negli ultimi tempi la crisi economica e alimentare ha fatto precipitare la situazione, con decine di migliaia di persone che stanno abbandonando le proprie case in cerca di rifugio nelle zone interne e soprattutto fuori dal Paese.

“Con un milione di sfollati, in meno di cinque mesi, possiamo solo temere il peggio, in Somalia ci sono tutti gli ingredienti per una catastrofe pronta a esplodere”, ha dichiarato Mohamed Abdi, direttore nazionale del NRC per la Somalia. Stando a quanto riporta Il Tempo, esiste il rischio concreto che buona parte degli sfollati possa tentare di raggiungere il Nordafrica per sfruttare la rotta del Mediterraneo e arrivare in Europa: ciò comporterebbe che in molti sbarcherebbero proprio in Italia, tra l’altro grazie ai trafficanti di esseri umani.

Il ministro Antonio Tajani sta seguendo la situazione: “C’è un incremento della pressione migratoria perché c’è una contingenza negativa. C’è una pressione di milioni di persone che si spostano verso il centro dell’Europa. L'Italia da sola non può fare tutto perché è impossibile affrontare come Paese un tema diventato ormai sempre più globale. È una questione internazionale, per questo abbiamo detto che serve l'intervento dell'Europa ma mi auguro anche quello delle Nazioni Unite, perché poi bisogna non solo affrontare l'emergenza ma impedire che le emergenze aumentino”.