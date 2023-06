Cutro, vergogna contro l'Italia: "Insabbiamenti", chi c'è dietro il report

02 giugno 2023 a

Nuove accuse sulla strage di Cutro. Dopo che il sostituto procuratore ha inserito nel registro degli indagati sei persone, è un report a puntare il dito contro l'Italia. "Sia le autorità italiane che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) hanno cercato di omettere le loro reali responsabilità riguardo al naufragio avvenuto a Steccato di Cutro tra il 25 e il 26 febbraio, in cui hanno perso la vita 94 persone migranti, tra cui 35 bambini". Questo è quanto si legge in una nota diffusa da Lighthouse Reports, secondo cui "in una imbarcazione in cui solitamente troverebbero posto 16 persone, si stima ce ne fossero dieci volte tante, di cui 140 dall'Afghanistan e 20 dal Pakistan".

L'inchiesta giornalistica ha visto la collaborazione con Domani di Carlo De Benedetti, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, El Pais e Sky News. Nel dossier vengono riportati "documenti e testimonianze inedite come fin dall'inizio siano stati sottovalutati tutti i segnali di pericolo, decidendo di non intervenire con un'operazione di ricerca e soccorso in mare (Sar) bensì con una operazione di polizia (Law enforcement)".

E ancora: "Vari articoli apparsi in questi mesi sulla stampa italiana hanno evidenziato ombre nella ricostruzione degli eventi di Cutro da parte dell'Italia, su cui anche la Procura di Crotone ha aperto un'indagine. Proprio ieri, il procuratore ha disposto verifiche e accertamenti che coinvolgono le sedi di Frontex, Guardia di finanza e Guardia costiera". In particolare l'inchiesta fornisce nuovi dettagli sul ruolo svolto da Frontex. In mano a Lighthouse Reports "un documento riservato che si è rivelato determinante nel mettere in luce due significative incongruenze, riguardanti da un lato la valutazione delle condizioni del meteo, e dall'altro il reale numero di chiamate satellitari tracciate dall'imbarcazione".