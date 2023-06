Lampedusa, raffica di sbarchi: l'intercettazione che svela il piano sporco

29 giugno 2023 a

Non si fermano gli arrivi di migranti a Lampedusa. Quattordici barchini sono approdati durante la notte del 29 giugno sull'isola siciliana per un totale di 696 migranti. A bordo dei mezzi viaggiavano da un minimo di 27 a un massimo di 133 persone. Ieri 28 giugno, invece, sull’isola, con 26 diverse imbarcazioni sono arrivati 1.292 migranti. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono quindi più di 2mila persone, per la precisione 2.069: la situazione è di grande emergenza visto che nella struttura la capienza massima sfiora le 400 presenze. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 183 ospiti del centro imbarcati sul traghetto Cossydra per Porto Empedocle. In serata, con la motonave di linea Galaxy, partenza per altre 200 persone.

Secondo quanto riporta il Giornale, "i soccorritori sono allo stremo e l'isola è sotto assedio, senza che si veda uno spiraglio di calma in cui organizzare il lavoro. E ci sono anche ulteriori arrivi previsti nelle prossime ore, con diversi barchini che sono già stati avvistati". Inoltre c'è una intercettazione davvero inquietante. Si legge, infatti, che nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 giugno, "nelle conversazioni tra i subsahariani, c'erano state avvisaglie di una prossima intensificazione delle partenze: 'Se i subsahariani si mettessero d'accordo dalle parti di Sfax stanotte, domani notte a Lampedusa arriverebbero almeno trenta barche' Evidentemente l'accordo è stato raggiunto e l'invasione dell'isola è in corso".