Migranti, il video virale del dito medio: "Umilia gli italiani"

In queste ore sta facendo il giro del web il video di alcuni migranti sbarcati, probabilmente nel porto di Lampedusa, mentre festeggiano per aver toccato terra. Certo dopo la traversata in mezzo al mare, mettere piede a terra è come rinascere una seconda volta. E quindi l'euforia dei migranti è irrefrenabile. Ma di fatto c'è un gesto che alcuni utenti sui social hanno sottolineato: uno dei migranti inquadrati fa il dito medio alle telecamere. Bisogna capire il senso del gesto e qualcuno, sempre sui social, parla di offesa agli italiani. Intanto le Ong proseguono con i salvataggi nel Mediterraneo.

La Ong Open Arms ha soccorso 26 persone, in acque internazionali nel Mediterraneo, tra loro ci sono due donne, un bambino di 1 anno e un bambino di 5 anni. "Ora sono al sicuro a bordo OpenArms - spiega la Ong - tra questi, diversi casi di ustioni causate dalla miscela di benzina e acqua di mare. Provengono dalla Liberia, dal Gambia, dalla Guinea Conakry, dall’Eritrea, dalla Nigeria o dal Sudan, paesi da cui fuggono in cerca di rifugio".

Infine va ricordato che le Ong presto avranno un nuovo natante nella loro flotta. Trotamar III: è il veliero che la ong tedesca ’People in motion’ ha acquistato con una raccolta fondi e che salperà nel fine settimana da Licata, nell’Agrigentino, alla volta del Mediterraneo centrale. L’imbarcazione fornirà principalmente assistenza alle imbarcazioni in difficoltà.

