Sea Watch forza la legge italiana, migranti sbarcano a Lampedusa. E la Polizia esplode

Sbarchi a getto continuo a Lampedusa, 14 in sole 24 ore. Tra questi, quello "forzato" della Sea Watch, che ha rifiutato di arrivare a Trapani come imposto dalle autorità italiane ed ha attraccato a Lampedusa per mancanza di carburante: "Le 72 persone soccorse da Aurora sono ora tutte a terra, al sicuro a Lampedusa - scrive la Ong su Twitter -. Ancora una volta tuttavia le autorità hanno abbandonato per ore decine di persone sotto il sole cocente, ignorando il dovere legale di portarle al sicuro il prima possibile".



Sabato sono stati 1.859 i migranti arrivati a Lampedusa, dei quali 221 i minori non accompagnati. Nella mattinata di sabato sono stati trasferiti 553 migranti con la nave Galaxy diretti a Porto Empedocle e nel pomeriggio altre 180 persone con volo diretto a Roma Fiumicino. Nella serata 100 migranti sono stati imbarcati sul traghetto Cossyra con destinazione Porto Empedocle. Le operazioni di foto segnalamento e pre identificazione da parte del personale della Polizia di Stato presente nell’hotspot di contrada Imbriacola gestito dalla Croce Rossa Italiana sono durate tutta la giornata.

Intanto i sindacati di polizia sottolineano che la Polizia e in particolare i suoi funzionari stanno facendo fronte oltre i limiti contrattuali e che nelle prossime settimane, con l’inizio dei campionati di calcio, sarà richiesto un ulteriore sforzo per assicurare la tenuta dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica in tutti i teatri operativi. Le sigle sindacali sottolineano che «Bisogna comprendere l’urgenza di effettuare assunzioni straordinarie di personale di polizia, che possano rimediare alle ataviche carenze d’organico».