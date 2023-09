Migranti, pugno di ferro di Giorgia Meloni: "Misure straordinarie immediate"

15 settembre 2023 a

a

a

"La pressione migratoria che l’Italia sta subendo dall’inizio di quest’anno è insostenibile": Giorgia Meloni parla dell'emergenza migranti in un video pubblicato sul suo profilo Facebook. In particolare, spiega la premier, il problema sarebbe figlio "di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme problemi che già avevano i paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Sahel".

La Meloni, poi, ha detto di aver chiesto alla presidente della Commissione dell'Unione europea Ursula von der Leyen di venire a Lampedusa: "È evidente che l’Europa non può accogliere questa massa enorme di persone". A seguire l'annuncio di provvedimenti importanti: "Nell’immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste". Se ne discuterà in Cdm lunedì. La presidente del Consiglio ha fatto sapere di aver scritto anche a Charles Michel, presidente del Consiglio Ue, chiedendogli di inserire all’ordine del giorno del consiglio Ue di ottobre la questione migratoria: "È mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione Ue per bloccare le partenze dei barconi".

Infine, la premier si è rivolta direttamente ai migranti illegali: "Voglio dare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso".